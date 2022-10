Sebastian Glanz betreibt das Zenit seit dem Jahr 2014. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Neue Angebote im Club Zenit in Schwerin lockt mit Layla, Lumpenpack und Abdelkarim Von Maren Ramünke-Hoefer | 02.10.2022, 17:38 Uhr

Bei Schweriner Jugendlichen ist das alte Heizwerk am Pappelgrund als Club bekannt und beliebt. Betreiber Sebastian Glanz will ihn zum Kulturzentrum ausbauen. In den nächsten Monaten erwartet er spannende Gäste.