Friedrichsmoor Beim Holzfest 2023 standen Wölfe und trockene Wälder im Fokus Von Carlo Ihde | 03.09.2023, 15:13 Uhr Mit Jagdhornklängen wurden das Holzfest und der gleichzeitig stattfindende 13. Waldtag vor dem Jagdschloss Friedrichsmoor eingeläutet. Bereits zur Eröffnung waren hunderte Besucher auf dem weitläufigen Gelände zwischen Schloss und Forstamt unterwegs. Foto: Carlo Ihde

In Friedrichsmoor kamen am Sonntag tausende Besucher zum 19. Holzfest und zum 13. Waldtag. Für Gesprächsstoff sorgen der Wolf und die Trockenheit in den Wäldern.