Traten als „Birds of Babylon“ im Säulengebäude auf: Hêja Netirk und Yassin Ismail. Foto: Christian Koepke up-down up-down Konzert zum Auftakt Internationale Wochen gegen Rassismus in Schwerin starten mit Musik Von Christian Koepke | 21.03.2023, 20:37 Uhr

Nach der bundesweiten Eröffnung im Schweriner Schloss starteten die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Schwerin am Dienstag mit einem Konzert der Hamburger Band „Birds of Babylon“.