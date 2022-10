Unsanierter Plattenbau in der Hamburger Allee: In einem ähnlichen Block sind Flüchtlinge untergebracht, die sich noch im Asylverfahren befinden. Foto: Christian Koepke up-down up-down Flüchtlinge in Schwerin Wo entsteht die zweite Gemeinschaftsunterkunft? Von Christian Koepke | 06.10.2022, 18:32 Uhr

In Schwerin soll eine zweite Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge entstehen. Die Politik ist sich aber noch nicht einig an welchem Standort. Offen ist auch die Frage, ob die Kommune selbst baut oder das Objekt an einen privaten Investor vergibt.