In Schwerin findet ab Donnerstag das 32. Winzerfest statt. Bis Sonnabend locken pfälzische Weine, Flammkuchen, Brezel, Bratwurst, Schmalzbrot und Live-Musik zum Alten Garten. In den vergangenen Jahren zog das Fest tausende Gäste aus nah und fern an.

Aktueller Wein und Sekt

Elf Winzer aus der Pfalz, Rheinhessen, Nahe und von der Mosel stellen sich und ihren Wein und Sekt vor. Neben den gastronomischen Angeboten haben Gäste die Möglichkeit, mit den Winzern ins Gespräch zu kommen, sich über die Ernte 2023 zu informieren und vielleicht eine Wanderung im Weinberg als das nächste Urlaubsziel zu entdecken.

Lesen Sie auch Große Nachfrage bei Winzern Weinfest lockte viele tausend Genießer nach Schwerin

Eröffnung mit Stadtpräsident

Stadtpräsident Sebastian Ehlers eröffnet das Winzerfest am 31. August um 17 Uhr im Festzelt. Die Wetteraussichten für Sonnabend und Sonntag sind positiv. Angekündigt sind mehr als 20 Grad. Also beste Voraussetzungen für ein schönes Fest.

Öffnungszeiten: Donnerstag 16 bis 23 Uhr (Musikende 22.30 Uhr), Freitag/ Sonnabend 12 bis 24 Uhr (Musikende 23.30 Uhr), Sonntag 12 bis 18 Uhr (Musikende 17.30 Uhr)