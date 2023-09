Seltene Erkrankung Myositis Ina Krause aus Schwerin: Die dem Schmerz davonläuft Von Karin Koslik | 20.09.2023, 05:00 Uhr Ina Krause beim 5-Seen-Lauf in Schwerin Foto: privat up-down up-down

Nach sechs Jahren Odyssee von Arzt zu Arzt weiß Ina Krause seit 2016, dass sie an Myositis leidet, einer seltenen Muskelkrankheit. Am 30. September 2023 organisiert sie in Schwerin einen Spendenlauf zugunsten anderer Betroffener.