Seit Mai arbeitet Frida Hoth im Digitalen Innovationszentrum. FOTO: Marco Dittmer Innovationszentrum Schwerin Wie neue Ideen das Essen an Schulen und Kitas verbessern können Von Marco Dittmer | 20.06.2022, 18:22 Uhr

Apps, Roboter und künstliche Intelligenz verbessern bereits vielerorts das Essen in Großkantinen, Schulen und Kitas. Frida Hoth will, dass sich auch in Schwerin etwas tut. Eine erste Kooperation gibt es nun.