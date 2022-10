Werben für den Blick in die Sterne in der Sternwarte Schwerin: Volkshochschulleiterin Susanne Kapellusch und Koordinatorin Gabriele Arndt (r.). Foto: Christian Koepke up-down up-down 60 Jahre Sternwarte Schwerin Moderner Astronomie-Unterricht im Planetarium mit Kinocharakter Von Christian Koepke | 03.10.2022, 13:18 Uhr

Die Sternwarte in der Weinbergstraße ist in ihrem Konzept einzigartig in MV. Entstanden aus der Weltraum-Begeisterung der 1960er Jahre, soll sie zu einem Lernort der Zukunft weiterentwickelt werden.