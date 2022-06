Die Werderstraße in Schwerin wird wegen des Schlossfests voll gesperrt. FOTO: SVZ Schlossfest Schwerin Werderstraße bis Mitternacht voll gesperrt Von Hannes Henffler | 17.06.2022, 16:51 Uhr

Wegen der Schlossfestspiele in Schwerin gibt es ab Graf-Schack-Allee kein Durchkommen, sowohl am Freitag, als auch am Sonnabend.