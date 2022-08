Mindestens 50 Fälle wurden bis Anfang August in Deutschland gezählt, in denen Hunde wegen der Hitze aus Autos befreit werden mussten. In Schwerin gingen auch schon Hinweise ein. FOTO: dpa/Scholz/Symbolbild up-down up-down Nach Warnung von Tierschützern Werden Autos auch für Hunde in Schwerin zur Hitzefalle? Von Martina Schwenk | 02.08.2022, 16:16 Uhr

Mindestens 50 Hunde wurden in diesem Sommer in Deutschland bei der Hitze in Autos zurückgelassen. Auch die Polizei in Schwerin hat solche Hinweise erhalten und sagt, was jeder tun kann, wenn er solch eine Situation beobachtet.