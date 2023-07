Tony Könn, Simon Küpper und Stephan Jakobi waren beim Test des Warnsystems in Schwerin dabei. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Katastrophenalarm in Schwerin Werbetafeln warnen künftig vor Katastrophen in Schwerin Von Marco Dittmer | 04.07.2023, 15:13 Uhr

Per Knopfdruck in der Schweriner Leitstelle können 18 digitale Werbetafeln in Schwerin über mögliche Unwetter, Feuer oder andere Katastrophenfolgen warnen. Gut für die Stadt: Das Ganze kostet nichts.