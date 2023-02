Wer entdeckt die Fliesen auf dem Bild? Foto: Marco Dittmer-Thielcke up-down up-down Werbebotschaften in Schwerin Sexismus oder clevere Werbung? Von Juana Zimmermann | 14.02.2023, 18:26 Uhr

An Wänden, auf Litfaßsäulen und auf Autos: Wer durch Schwerin läuft, kann an Werbung nicht vorbeikommen. Bei mancher bleibt man jedoch stehen und fragt sich, wie es gemeint ist. Wie bei dem gelben Transporter in der Paulsstadt.