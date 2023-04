Wemag-Speicherexperte Tobias Struck (l.) führte die Besucher durch die Anlage. Foto: Christian Koepke up-down up-down Tag der erneuerbaren Energien Wemag stellte ihren Batteriespeicher in Schwerin vor Von Christian Koepke | 29.04.2023, 19:13 Uhr

Zum Tag der erneuerbaren Energien am Sonnabend gewährte die Wemag einen Blick in ihren Batteriespeicher im Neumühler Weg. Die Stadtwerke präsentierten ihre neue Geothermie-Anlage. Am Abend lädt noch der BUND zum Klimakino ein.