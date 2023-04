Im Schweriner Zoo leben 20 erwachsene Humboldt-Pinguine und zwei Jungtiere. Foto: Sven P. Peter up-down up-down Weltpinguintag 2023 Frackträger im Schweriner Zoo feiern internationalen Ehrentag mit Von Christian Koepke | 24.04.2023, 16:47 Uhr

Am 25. April ist Weltpinguintag, der auf die bedrohte Zukunft der beliebten Frackträger aufmerksam machen will. Der Schweriner Zoo beteiligt sich am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Humboldt-Pinguine.