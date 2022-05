Olha und Alina (r.) gehören zu den 31 jungen Ukrainern, die seit dieser Woche Deutsch in der Berufsschule in Lankow lernen. FOTO: Franca Niendorf Integration in Schwerin Welche Perspektiven jungen Ukrainern nach der Flucht bleiben Von Franca Niendorf | 03.05.2022, 14:45 Uhr

Schule, Ausbildung, Studium, Reisen? Das Leben von Jugendlichen aus der Ukraine steht gerade Kopf. All ihre Wünsche, Träume und Ziele rücken angesichts von Krieg und Flucht in den Hintergrund. Einige sehen für sich eine Zukunft in Schwerin.