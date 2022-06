FOTO: Christian Koepke up-down up-down Freuen sich über die Auszeichnung für das Weinhaus Uhle: Holger Mootz sowie Annika und Dirk Frymark (v.l.). Restaurantführer zeichnet aus Gault&Millau vergibt zwei Kochhauben für Weinhaus Uhle in Schwerin Von Christian Koepke | 23.06.2022, 19:36 Uhr

Das Weinhaus Uhle in Schwerin wurde vom Restaurantführer Gault&Millau für einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität ausgezeichnet. Eine Anerkennung gab es auch für die Landküche in Ludwigslust.