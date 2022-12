Am zweiten Weihnachtsfeiertag füllt sich die Mecklenburgstraße wieder mit Menschen. Foto: Robin Twardy up-down up-down Weihnachtsmarkt 2022 Letzte Chance für einen Besuch der Buden und Eisbahn in Schwerin Von Robin Twardy | 26.12.2022, 17:00 Uhr

Der Weihnachtsmarkt hat in Schwerin länger offen als in anderen Städten in MV. Nach den Feiertagen öffnen die Buden, das Riesenrad und die Eisbahn erneut. Ein Betreiber verrät sogar, dass er an einem Tag noch mal Rabatt gibt.