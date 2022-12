Start auf dem Parkplatz an der Kongresshallte: Eskortiert von der Polizei gehen die Biker auf Tour. Foto: Christian Koepke up-down up-down Christmas Ride in Schwerin Weihnachtsmänner auf Motorrädern sammeln für Hospiz Von Christian Koepke | 03.12.2022, 19:50 Uhr

Beim achten Christmas Ride sammelten rund 130 Biker, verkleidet als Weihnachtsmänner, am Sonnabend in Schwerin mehr als 2200 Euro für das Hospiz am Aubach.