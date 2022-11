Neubastlerin Yasmin Ick gießt in „Deiner Glückswerkstatt“ Raysin in die Förmchen und erhält nach einer halben Stunde hübsche Weihnachtshäuschen. Foto: Kristina Albert up-down up-down Logo NEO Kreativoasen in Schwerin Wo es Weihnachtsgeschenke zum Selbermachen gibt Von Kristina Albert | 30.11.2022, 16:57 Uhr

Der Dezember bricht an und eine der wichtigsten Fragen in diesem Monat lautet: Was der Familie, dem Freund oder der Freundin schenken? Wir geben Tipps, wo Du in Schwerin entweder selbst basteln oder wo bereits Gekauftes aufgehübscht werden kann.