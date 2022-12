Am Klavier im Wichernsaal: Katrin Appel spielt Weihnachtsmusik. Foto: Christian Koepke up-down up-down Weihnachten in Schwerin und Umland Gottesdienste und Angebote für einen Heiligabend in Gemeinschaft und | 22.12.2022, 18:24 Uhr Von Christian Koepke Katja Müller | 22.12.2022, 18:24 Uhr

Im Wichernsaal und im Bernhard-Schräder-Haus können Schweriner den Heiligen Abend in Gemeinschaft verleben. In zahlreichen Gottesdiensten in Stadt und Umland wird die Geburt Jesu gefeiert.