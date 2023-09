Umfangreiche Bauarbeiten in der Amtstraße

Ab Montag, 25. September, kommt es zu Einschränkungen in der Schweriner Amtsstraße: Von Hausnumme 9, dem Sitz des Heine-Horts, bis zur Nummer 29a wird die Straße wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Voraussichtlich bis November 2024 werden dort verschiedene Leitungen ausgetauscht, neue Anschlüsse für die südliche Werdervorstadt vorbereitet und und die Gehwege, Fahrbahn und Beleuchtungen erneuert. Fußgänger können die Wohngebäude aber weiterhin erreichen. Autofahrer sollten die geänderte Verkehrsführung berücksichtigen.

Verlegung von Fernwärmeleitungen in Salzstraße und Bleicherstraße

In der Bleicherstraße und der Salzstraße ist ab Montag auch mit Einschränkungen zu rechnen: Weil Fernwärmeleitungen verlegt werden, wird in beiden Straßen bis zum 20. Oktober eine Vollsperrung eingerichtet. In der Bleicherstraße wird der Weg auf Höhe der Hausnummer 2 gesperrt, in der Salzstraße zwischen Hausnummer 2 und 5.

Gehweg-Bauarbeiten in der Lübecker Straße und Schloßgartenallee

Fußgänger und Autofahrer aufgepasst: Ab Montag, 25. September, wird der Gehweg auf Höhe der Lübecker Straße Nummer 123 bis zur Ecke zum Obotritenring instandgesetzt. Der Gehweg wird daher voll gesperrt. Allerdings wird auf der Straße für die Zeit der Bauarbeiten bis zum 6. Oktober ein provisorischer Gehweg eingerichtet. Autofahrer dürfen in diesem Bereich dann nicht mehr halten.

Auch in der Schloßgartenallee wird ab Montag gebaut: Bis zum 24. November wird der Gehweg vom Parkweg bis zum Paulshöher Ring instandgesetzt. Währenddessen werden einzelne Gehweg-Abschnitte voll gesperrt. Fußgänger werden dann auf die gegenüberliegende Fahrbahn umgeleitet. Einige Grundstücke werden in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar sein. Für Autofahrer besteht ein Halteverbot im Baubereich.

Vollsperrung in der Medeweger Straße

Am 28. und 29. September wird in der Medeweger Straße die Fahrbahn erneruert. Die Arbeiten beginnen hinter dem Ortsteil Groß Medewege in Richtung Klein Medewege. Dafür wird die Strecke komplett für den Verkehr gesperrt.

Umleitungen für diesen Bereich werden für Auto- und Fahrradfahrer ausgeschildert. Der Biohof ist weiterhin über die Straße An der Chaussee (B 104) zu erreichen. Nach Klein Medewege kommen Autofahrer allerdings nur aus Richtung Lankow.