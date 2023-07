Der Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf wurde durch mehrere Bücher einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, darunter „Der Klimawandel“ aus dem Jahr 2007. Foto: dpa up-down up-down Veranstaltung im Fritz Wege aus der Klimafalle: Stefan Rahmstorf spricht darüber in Schwerin Von Maren Ramünke-Hoefer | 07.07.2023, 16:34 Uhr

Der Abteilungsleiter am renommierten Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ist deutschlandweit in den Medien präsent. Am 10. Juli kommt er zu einem Vortrag mit Diskussion ins Fridericianum.