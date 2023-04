Junge Menschen in Schwerin haben genaue Vorstellungen davon, wie ihre Stadt verbessert werden kann. Symbolfoto: Priscilla du Preez/unsplash up-down up-down 20 Punkte der Stadt vorgelegt Was wünscht sich die Jugend in Schwerin? Von Martina Schwenk | 02.04.2023, 11:09 Uhr | Update vor 7 Min.

Jugendliche in Schwerin wollen unter anderem an der Gestaltung der Stadt teilhaben. Was genau sie sich wünschen, hat die Fraktion Die Linke zusammengefasst und Schwerin zur Prüfung vorgelegt.