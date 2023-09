Das war knapp. Um ein Haar hätte in dieser Woche eine Nachricht aus Schwerin überregional Schlagzeilen gemacht: Pass-Kontrolle vor der Disko-Tür. Das Achteck-Team plant seit Jahren wieder eine Party und schreibt in die Einladung, dass „deutsche Pässe“ erwünscht seien. Neben deutschen Pässen standen auch gute Laune, ein gepflegtes Äußeres, ein freundliches Wesen und ein fortgeschrittenes Alter auf der Liste: Ziemlich viel verlangt, meine ich. Wer kann das alles schon von sich behaupten?

Doch es war alles nur ein Missverständnis. Der „deutsche Pass“ war eigentlich ein Perso, Nationalität ist egal. Ein bisschen Skandal-Luft bleibt aber leider über der Stadt hängen. Denn unter der Einladung, des aus der Übung gekommenen Achteck-Teams, sammelten sich ziemlich viele Kommentare, die die vermeintliche Abschottungspolitik an der Club-Außengrenzen beklatschten. Wie viele der Kommentatoren dann tatsächlich gekommen wären, werden wir nun nicht erfahren. Denn: Die Achteck-Grenzen bleiben geöffnet.

Karneval in Schwerin: Venezianische Tage werden Erfolg

Dabei gibt es positive Nachrichten zu vermelden: Ein Karneval außerhalb der Karnevalszeit lockt Tausende Schweriner in die Innenstadt. Es ist eine Premiere, die man schon am Sonntag durchaus als erfolgreich betiteln dürfte. Hunderte Kostüme, die sonst durch venezianischen Gassen laufen, präsentierten sich am Samstag den Schwerinern.

Auch heute, am Sonntag, werden noch viele von ihnen in der Altstadt erwartet. Ein erneuter Ausflug lohnt also.

Lesen Sie auch: Gibt es eine Fortsetzung der Venezianischen Tage in Schwerin?

Wer kein Venedig-Fan ist, kann an der Kidical Mass teilnehmen, einer Fahrraddemo für die ganze Familie, die 15 Uhr am Bertha-Klingberg-Platz startet.

So ganz nebenbei hat sich übrigens der Sommer verabschiedet. Zumindest aus dem Kalender. Viele haben es auch schon an den vielen Schoko-Weihnachtsmänner in den Supermärkten erkannt. Spätestens aber als die SVZ vor wenigen Tagen über ein gefordertes Feuerwerksverbot in Schwerin berichtete, war klar: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Meine Prognosen bis dahin: Die Disco-Grenzen bleiben offen. Schwerin ist tatsächlich das Venedig des Nordens. Und: ein Feuerwerk wird es auch geben.