David Garrett tritt im Oktober in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin auf. FOTO: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Konzert in Schwerin Warum Geiger David Garrett privat gerne Rammstein hört Von Hannes Henffler | 05.07.2022, 16:00 Uhr

Am 1. Oktober tritt der Musiker in der Kongresshalle auf. Im Interview verrät er vorab, was die Schweriner erwartet und wie sein neues Album klingen wird.