Sirenen heulen in Dauerschleife, Radio- und Fernsehsendungen werden unterbrochen, Smartphones klingeln: Am Donnerstag wird der Katastrophenschutz in Deutschland getestet. Konkreter: Beim bundesweiten Warntag werden die Meldesysteme auf den Prüfstand gestellt. In Schwerin sollen 13 Sirenen ab 11 Uhr heulen, hinzu kommen Warnmeldungen über digitale Anzeigetafeln im Stadtgebiet und den Warnapps auf Handys.

„Durch die Probewarnungen haben die Schwerinerinnen und Schweriner die Möglichkeit, sich mit dem Signal der Sirenen vertraut zu machen“, sagt der Leiter des Fachdienstes Feuerwehr und Rettungsdienst Dr. Stephan Jakobi.

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet seit 2020 jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. Zeitgleich startet dazu eine Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dabei soll herauskommen, wie viele Menschen über die verschiedenen Medien erreicht werden können. So ergab die Auswertung aus dem vergangenen Jahr beispielsweise, dass über Sirenen in MV etwa 60 Prozent der Einwohner erreicht werden konnten.

Schwerin baut Sirenensystem im Stadtgebiet auf

„Die Landeshauptstadt beteiligt sich in diesem Jahr erstmals mit eigenen Sirenen im Stadtgebiet. Bis zum Warntag sollen 13 von insgesamt 17 geplanten Sirenenanlagen einsatzbereit sein“, so eine Stadtsprecherin. Stationiert sind diese in fast allen Stadtteilen, damit das Warnsignal überall zu hören ist.

Die Sirenenwarnung in Schwerin wird um 11 Uhr durch einen einminütigen Dauerton erfolgen. Darauf folgt das Signal „Bevölkerungswarnung“ mit einem einminütigen Heulton. Gegen 11.45 Uhr soll dann noch einmal das Signal „Entwarnung“ gesendet werden. Alle Sirenensignale können auf der Internetseite der Stadt angehört werden.