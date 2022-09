Ein Eurofighter flog am Montagnachmittag mehrere Manöver über der Landeshauptstadt. Symbolfoto: Markus Leitner/dpa up-down up-down Kampfjet in Sicht Warum ein Eurofighter über Schwerin Manöver flog Von Marco Dittmer | 28.09.2022, 10:38 Uhr

Im Tiefflug über die Landeshauptstadt: Gleich mehrfach flog am Montag ein Kampfjet am Schweriner Himmel Einsätze. Was der Pilot vorhatte.