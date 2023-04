Mit Trillerpfeifen und Transparenten zogen die Beschäftigten beim Warnstreik ums Krankenhaus, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Foto: Christian Koepke up-down up-down Schwerin Warnstreik bei den Helios-Kliniken: Mehr als 300 Beschäftigte legten Arbeit nieder Von Christian Koepke | 21.04.2023, 17:27 Uhr

Am ganztägigen Warnstreik an den Schweriner Helios-Klinken haben sich nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag mehr als 300 Mitarbeiter beteiligt.