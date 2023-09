Das Discount-Warenhaus Pepco öffnet Mitte September mehrere Filialen in Deutschland, darunter auch in der Schweriner Innenstadt. Konkret soll in der Marienplatzgalerie am 12. September die erste Schweriner Filiale eröffnet werden. Die Umbauarbeiten auf der Verkaufsfläche im ersten Obergeschoss laufen bereits seit einigen Wochen.

Den ersten Tag hält der Discounter eine Überraschung für die ersten Kunden bereit. „Die jeweils ersten 30 Kunden, die am Eröffnungstag die neue Pepco-Filiale besuchen, erhalten eine prall gefüllte Goodie-Bag mit Pepco-Produkten. In einer der Geschenktüten befindet sich zusätzlich ein 100-Euro-Einkaufsgutschein“, kündigt das Unternehmen an. Früh vor Ort zu sein, lohnt sich also. Tipp: Laut den Öffnungszeiten am Dienstag, 12. September, startet der Betrieb um 10 Uhr.

Pepco verspricht wöchentlich 250 neue Artikel

Pepco ist nach eigenen Angaben einer der europaweit führenden Einzelhändler für Mode, Haushaltswaren, Dekoration und Spielwaren im unteren Preissegment. Seit Monaten ist das aus Polen stammende Unternehmen auf Expansionskurs. Bis Ende 2023 sind rund 70 Neueröffnungen. Das durchschnittliche Sortiment in den Filialen umfasst etwa 13.000 verschiedene Artikel, wöchentlich kommen rund 250 neue hinzu, was dafür sorgt, dass Pepco-Kunden regelmäßig in die Geschäfte kommen.