Ein verkaufsoffener Sonntag in Schwerin 2021. Die Termine für 2023 stehen. Archivfoto: Martina Schwenk up-down up-down Termine sind bekannt Wann gibt es 2023 verkaufsoffene Sonntage in Schwerin? Von Martina Schwenk | 28.05.2023, 09:55 Uhr | Update vor 20 Min.

Wann öffnen in Schwerin 2023 am Sonntag die Geschäfte? Maximal vier Termine sind gesetzlich erlaubt, in Schwerin wird es weniger geben.