Nach der Hauptwahl am 4. Juni folgt nun die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Schwerin. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Wahlsonntag lesen Sie in diesem Artikel. Foto: Marco Dittmer up-down up-down FAQ zur OB-Wahl in Schwerin Wahlbenachrichtigung verloren? Wahllokal gesucht? – Last-Minute-Wissen zur Stichwahl Von Alexander Kruggel | 01.06.2023, 18:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Wie lange kann ich per Brief wählen? Was ist, wenn ich plötzlich krank geworden bin? In welches Wahllokal muss ich eigentlich? Damit bei der Stichwahl keine Hektik aufkommt, haben wir hier die wichtigsten Fragen rund um die OB-Wahl aufgelistet und beantwortet.