Ende März wurde in der Goethestraße ein Syrer brutal niedergestochen. Bereits von 2021 auf 2022 war die Zahl der Gewaltdelikte in Schwerin angestiegen. Foto: Martina Schwenk up-down up-down OB-Wahl 2023 in Schwerin Schwerin ist MVs Kriminalitäts-Hauptstadt: Was wollen die OB-Kandidaten tun? Von Alexander Kruggel | 24.05.2023, 05:30 Uhr

Schwerin verzeichnet auf die Einwohner umgerechnet die meisten Straftaten in ganz MV. Unter anderem stieg die Zahl von Gewaltdelikten wie Raub und Körperverletzung zuletzt an. Was wollen die OB-Kandidaten tun, sollten sie gewählt werden?