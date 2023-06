Das Schloss mit dem Residenzensemble soll bald Welterbe-Status erhalten. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Veranstaltungstipps Angeln, Musik hören, Welterbe genießen: Das ist los am Wahl-Wochenende in Schwerin Von Maren Ramünke-Hoefer | 01.06.2023, 15:51 Uhr

Am 4. Juni ist die mit Spannung erwartete Oberbürgermeisterwahl in Schwerin. Doch am Samstag und Sonntag und ist noch einiges mehr los in der Stadt.