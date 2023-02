Eiskolosse im Schnee: Um solche Fotos zu machen, waren Volker Janke und seine Begleiter lange mit dem Motorschlitten unterwegs. Foto: Volker Janke up-down up-down Foto-Show am 22. Februar Volker Janke nimmt die Schweriner mit in die Arktis Von Maren Ramünke-Hoefer | 17.02.2023, 14:01 Uhr

Bizarre Eislandschaften, spektakuläre Lichtsituationen: Der Schweriner Volkskundler fotografiert seit zehn Jahren Land und Leute in extremen Wettersituationen. Am Mittwoch um 19 Uhr zeigt er eine Auswahl seiner Bilder in der Volkshochschule.