Ein Pelikan aus dem Schweriner Zoo Foto: Sven P. Peter Toter Pelikan positiv getestet Vogelgrippe-Fall: Schweriner Zoo öffnet am Sonntag wieder Von Christian Koepke | 20.01.2023, 19:42 Uhr | Update vor 57 Min.

Ein toter Pelikan aus dem Schweriner Zoo wurde positiv auf das Vogelgrippe-Virus getestet. Am Montag sollen Proben bei weitere Tieren genommen werden. Nach der Schließung am Sonnabend ist der Zoo am Sonntag aber wieder geöffnet.