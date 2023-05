Foto: Jan Gebert Musik in Schwerin Vier Schweriner Chöre singen beim Landespreisträgerkonzert Von Bert Schüttpelz | 07.05.2023, 18:16 Uhr

Erstmalig lädt der Landesmusikrat die besten Chöre von MV zu einem gemeinsamen Konzert ein. Es findet am 13. Mai in der Universitätskirche in Rostock statt. Schwerin stellt die Hälfte der Teilnehmer.