Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden 500 Ungeimpfte aus der Pflege gemeldet. FOTO: Sven Hoppe/dpa Corona-Schutz in Schwerin Helios meldet 300 Mitarbeiter mit unklarem Impfstatus Von Marco Dittmer | 12.04.2022, 16:50 Uhr

Lange sah es so aus, als wenn in Schwerin nur wenige Ungeimpfte in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Dann meldete ein Arbeitgeber Hunderte Mitarbeiter kurz vor Ablauf der Frist zur eingeschränkten Corona-Impfpflicht.