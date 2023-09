Der September zeigt sich dieses Wochenende vom 8. bis 10. September noch mal mit schönstem Wetter. Perfekt um sich bei Festen den Magen vollzuschlagen, Livemusik zu genießen oder das kühle Schweriner Schloss von innen zu bestaunen.

Ein wenig schlemmen, etwas Livemusik oder Riesenrad fahren? Von Freitag bis Sonntag findet das Schweriner Altstadtfest statt. Ab 11 Uhr wird am Freitag rund um den Pfaffenteich durch Schausteller, Essensstände, einem Biergarten, verschiedene Bühnen mit DJ oder Livemusik viel geboten. Höhepunkt des Festes wird am Samstag um 23 Uhr das Höhenfeuerwerk sein. Das gesamte Programm, sowie ein Plan für das Gelände kann auf stadtfest-schwerin.de eingesehen werden.

Das letzte Mal wie gewohnt

Vom 8. bis 10. September findet im Freilichtmuseum Schwerin Muess das Windrosfestival statt. Das Festival, welches traditionelle Musik, verschiedene Kulturen und Menschen zusammenführt, fängt am Freitag um 16 Uhr an. Das Programm bietet Livemusik, Tanzkurse, Workshops und Führungen durch das Freilichtmuseum.

Als eines der vielen Highlights ist das „Deutschfolk-Festival“ in diesem Jahr ebenfalls auf dem Windrosfestival zu finden. Karten gibt es ab 15 Euro auf windros-festival.de. Wegen geplanten Umbauarbeiten des Freilichtmuseums Schwerin Muess wird das Windrosfestival zum letzten Mal wie gewohnt stattfinden.

Feuerwehr oder Skaten. Noch cooler wird schwer

Nach vier Jahren Pause werden die Tore der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin-Mitte am 9. September um 10 Uhr wieder für das Feuerwehrfest geöffnet. Mit einem Mitmachprogramm und Versorgungsständen kann jeder etwas für sich finden.

Am Samstag findet der Skatecontest in Schwerin Lankow statt. Ab 13.30 Uhr können sich die Skateteams und Einzelskater aneinander messen. Durch den Tag führen einige Livebands.

Tanzen und Gutes tun

Für alle, die am Abend des Sonnabends noch keine Pläne haben: Wie wäre es mit einem Tanz für den guten Zweck? Das Tanzstudio Schlebusch veranstaltet auf drei Floors mit DJ und Livemusik eine Charity-Veranstaltung. Dabei werden die Einnahmen an die Kinderkrebshilfe und den Schweriner Kinderhospizverein gespendet. Tickets kosten 25 Euro und können über tanzstudio-schlebusch. Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse Tickets für 30 Euro.

Sonntagsshopping leicht gemacht

Der Sonntag hat so einiges zu bieten in der Schweriner Innenstadt. Alle, die es unter der Woche nicht geschafft haben, ihre Besorgungen in der Innenstadt zu erledigen, haben beim Verkaufsoffenen Sonntag am 10. September die Chance dies nachzuholen. Von 13 bis 18 Uhr haben die Marienplatz-Galerie, das Schlosspark-Center und viele weitere Geschäfte in der Innenstadt offen.

Tag des offenen Denkmals

Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag gibt es auch in Schwerin einige Führungen auf schwerin.de, zum Beispiel durch die Schelfstadt zu DDR-Zeiten, höfische Tänze oder vieles andere. Über die Denkmalkarte können alle offenen Denkmäler der Stadt eingesehen werden.

Zudem gibt es verschiedene Veranstaltungen im Schweriner Schloss, darunter etwa mehrere kostenlose Führungen durch die Wohnräume der früheren Adelsfamilie. Für Kinder und Familien wird eine Entdeckungstour um 11.30 Uhr in den Räumen des Schlosses angeboten. Um Anmeldung wird hierbei aber gebeten, weitere Informationen dazu gibt es auf schwerin.de. Für die Rätselrater unter den Besuchern gibt es zudem im Schlossgarten eine digitale Rätseltour.