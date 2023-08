Das ist los am Wochenende Hofflohmarktfestival bis Festkonzert – Viel los am Wochenende in Schwerin Von Juana Zimmermann | 31.08.2023, 17:02 Uhr In der Schelf- und Werdervorstadt findet an diesem Wochenende wieder das beliebte Hofflohmarktfestival statt. Archivfoto: Sebastian Kabst up-down up-down

Das erste Septemberwochenende steht an: Die Ferien sind vorbei, der Sommer neigt sich dem Ende, doch noch sind die Temperaturen angenehm. Es ist die Zeit der Flohmärkte und Straßenfeste. Wann, was und wo dieses Wochenende in Schwerin abgeht, lesen Sie hier in einem Überblick.