Der freie Zugang zum Wasser bleibt den Jungtieren versperrt. So rückt der Gerätewagen der Schweriner Feuerwehr jedes Frühjahr in die Innenstadt aus, um die Küken zu befreien. FOTO: Feuerwehr Schwerin Rettungsaktion in Schwerin Video: Feuerwehr rettet zehn Entenküken aus einem Innenhof Von Marco Dittmer | 09.05.2022, 16:52 Uhr

Fast jährlich rücken die Einsatzkräfte in den Innenhof des Finanzministerium aus. Dort suchen Küken den Weg in den See.