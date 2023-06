Oberbürgermeister Rico Badenschier hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Archivfoto: Tim Allrich up-down up-down OB-Wahlkampf Schwerin Verunglimpfende Flyer: Schwerins OB Rico Badenschier erstattet Anzeige Von Martina Schwenk | 13.06.2023, 15:45 Uhr

Die Polizei hat eine Vielzahl an Flyern vor allem in einem Stadtteil sichergestellt, die den amtierenden Oberbürgermeister in ein schlechtes Licht rücken sollen. Der Fall geht weiter an den Staatsschutz.