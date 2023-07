Unscheinbar liegt der verrostete Gegenstand neben der Bank am Ostorfer See. Foto: Lisa Kleinpeter up-down up-down Schwerin Vermeintliche Bombe am Ostorfer See war wohl ein Scherz Von Martina Schwenk | 03.07.2023, 16:38 Uhr

„Phosphor Vorsicht Bombe“, so die Aufschrift auf einem verrosteten Gefäß, das am Ostorfer See in Schwerin gefunden wurde. Allerdings hatte sich da wohl eher einen schlechten Scherz erlaubt.