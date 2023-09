Fridays for Future, Greenpeace und Verdi rufen auf „Verkehrswende statt Klimawende“ – Am Freitag wird in Schwerin gestreikt Von Juana Zimmermann | 12.09.2023, 14:37 Uhr Liv Nachtigall von Fridays for Future Schwerin fordert eine sozial verträgliche Verkehrswende mit fairen Arbeitsbedingungen für einen effektiven Klimaschutz. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down

Klimastreik. Schon wieder? Auf diese Frage gibt die Sprecherin der Schweriner Fridays-for-Future-Ortsgruppe, Liv Nachtigall, eine klare Antwort. Was für die Demonstration am kommenden Freitag in Schwerin geplant ist.