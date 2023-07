Wegen Dreharbeiten in der Schweriner Innenstadt kommt es unter anderem zu Sperrungen. Symbolfoto: Arne Dedert up-down up-down Verkehrsmeldungen in Schwerin Diese Straßen sind in Schwerin in der kommenden Woche gesperrt Von Mia Somodi | 07.07.2023, 16:00 Uhr

In der nächsten Woche ist wieder einiges auf den Straßen in Schwerin los. So müssen wegen TV-Dreharbeiten Straßen gesperrt werden. Dazu kommen Bauarbeiten im Stadtgebiet.