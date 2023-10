Die Verfemte Musik wurde in der NS-Zeit verboten. Manche Musiker verfolgt und sogar ermordet. An diese Künstler erinnert das „Internationale Festival Verfemte Musik“. In Schwerin wird am Freitag, 13. Oktober, zum Eröffnungskonzert eingeladen. Bis zum 24. November finden Konzerte statt, unter anderem mit wiederentdeckten Werken als Uraufführungen. Diese Konzerte stehen im Oktober an.

Eröffnungskonzert im Konservatorium Schwerin

Das Eröffnungskonzert des Festivals findet am Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr im Brigitte-Feldtmann-Saal des Konservatoriums Schwerin, Puschkinstraße 6, statt. Gestaltet wird es in diesem Jahr von zwei jungen Duos, die im vergangenen Jahr bei dem Interpretationswettbewerb Verfemte Musik den ersten Preis gewonnen haben: Das Duo mit Philipp Thönes (Klavier) und Ruben Mirzoian (Klarinette), sowie das Klavierduo von Arkadiusz und Sebastian Godzinski.

Mehr Informationen: Der Interpretationswettbewerb Verfemte Musik größer als Größer als Zeichen Der Interpretationswettbewerb ist das Herzstück des Schweriner Festivals Verfemte Musik. Er findet alle zwei Jahre statt. Der Wettbewerb soll junge Musiker dazu zu motivieren, Werke einzustudieren und aufzuführen, die aufgrund einstiger politischer Verbote auch heute noch kaum gespielt werden.

Gespielt werden Werke von Paul Hindemith, Joseph Horovitz, Juliusz Zarębski, Roman Palester und Ignacy Jan Paderewski.

Philipp Thönes (l.) und Ruben Mirzolan spielen beim „Internationalen Festival Verfemte Musik“ 2023 in Schwerin. Foto: Oliver Borchert Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Liederabend mit den Geschwistern Wallfisch

Am Samstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, geht es im Brigitte-Feldtmann-Saal weiter mit einem Liederabend. Die Geschwister Joanna und Simon Wallfisch – Enkel der Cellistin und Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch – singen. Yuko Ellinger wird die Beiden am Klavier begleiten. Auf dem Programm stehen Lieder von Irving Berlin, Kurt Weill und Hanns Eisler.

Tickets für die Eröffnungsveranstaltung und den Liederabend sind an der Abendkasse erhältlich, Reservierungen sind per E-Mail an jemumv@aol.com möglich. Der Eintritt kostet je 10 Euro, ermäßigte Karten sind für 8 Euro erhältlich. Weitere Informationen zu dem Festival sind auf der Website verfemtemusik.de einzusehen.

Abschlusskonzert der Meisterkurse

Am Sonntag, 15. Oktober, 11 Uhr, wird zum Abschlusskonzert der Meisterkurse im Brigitte-Feldtmann-Saal geladen. Die Meisterkurse finden alle zwei Jahre im Rahmen des Festivals statt. Nachwuchstalente arbeiten mit professionellen Dozenten an ihrem Repertoire und studieren verfemte Werke ein. Der Eintritt ist frei.