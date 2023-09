Im Stadtteil Mueßer Holz haben Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes und des Landeskriminalamtes (LKA) am Freitagnachmittag eine verdächtige Substanz untersucht. Nach Angaben der Polizei wurde der Stoff bei einem Einsatz in der Wohnung eines 40-Jährigen in der Otto-von-Guericke-Straße gefunden.

Neben Munitionsbergungsdienst und LKA waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt worden, um die Ermittlungen abzusichern. Der verdächtige Stoff wurde in einer speziellen Box aus der Wohnung gebracht und in einem Waldstück näher unter die Lupe genommen.

Eine Stunde nach dem Auffinden der Substanz gaben die Experten dann Entwarnung: Von dem Stoff gehe keine Gefahr aus, vermutlich handele es sich um ein Haushaltsmittel, das in neutrale Gefäße umgefüllt worden sei, hieß es.