Gasgeruch im Mehrfamilienhaus in Lankow: Die Feuerwehr Schwerin rückt aus. FOTO: Franca Niendorf Alarmierung in Schwerin Verdacht auf Gasleck: Feuerwehr rückt nach Lankow aus Von Franca Niendorf | 30.04.2022, 09:19 Uhr

Gasgeruch soll in einem Mehrfamilienhaus in der Rahlstedter Straße in Schwerin Lankow ausgeströmt sein. Ein Rüstzug der Feuerwehr und mehrere Einsatzfahrzeuge machten sich sofort auf den Weg.