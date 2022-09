Zum 13. Mal findet die Veranstaltung im Haus am See in Schwerin statt. Gast war unter anderen schon Oberbürgermeister Rico Badenschier. Foto: Mandarin Medien up-down up-down Drei Gäste, drei Geschichten, eine Bühne Netzwerktreffen „12min.me“ startet nächste Gesprächsrunde in Schwerin Von Nadja Hoffmann | 16.09.2022, 12:00 Uhr

Es geht um Ballett, Selbstständigkeit und ehrenamtliches Engagement. Was sich genau hinter den Geschichten der drei Redner von „12min.me“ verbirgt, erfahren die Gäste am 21. September im Haus am See in Schwerin.