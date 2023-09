Das Smartphone oder die Kamera waren für viele Schweriner und Besucher am Wochenende der wichtigste Begleiter. An jeder Ecke der Altstadt gab es ein neues Fotomotiv. Schweriner entdeckten ihre Stadt von einer neuen Seite: von ihrer Venedig-Seite, könnte man sagen. Denn die venezianischen Tage lockten Hunderte Masken- und Kostümträger nach Schwerin und Tausende Besucher kamen in die Altstadt, um sie zu sehen.

Organisator Reimond Weding war schon am Sonntag überzeugt, dass die Premiere in Schwerin ein voller Erfolg war. „Viel besser als ich es mir ausmalen konnte“, so Weding. Der Fotograf hielt während des Wochenendes Kontakt zu den etwa 250 Kostümträgern, die aus ganz Europa kamen. „Sie wünschen sich, dass sich so ein Fest in Schwerin etabliert“, so Weding. Seine Wunschvorstellung: Alle zwei Jahre könnten die venezianischen Tage dann im jährlichen Wechsel mit einem ähnlichen Fest in Ludwigsburg gefeiert werden.

Gastronomen profitieren von venezianischen Tagen – Hoteliers eher verhalten

Die Schweriner Gastro- und Hotelszene zieht eine gemischte Bilanz. Bei den Hotelbuchungen haben die venezianischen Tage kaum einen Unterschied gemacht. „Die Septemberwochenenden sind ohnehin immer stark gebucht in Schwerin“, sagt Matthias Theiner, Regionalleiter des Hotel- und Gaststättenverbandes in Schwerin.

Profitiert haben dagegen die Restaurants, Cafés und Bars der Stadt, so Theiner. „Das Event hat zahlreiche Menschen in die Stadt gelockt. Das hat sehr gut funktioniert und hat auch einen Effekt für die Gastronomie.“ Aus touristischer Sicht haben die venezianischen Tage viel Potenzial. „Wenn das Fest häufiger stattfindet, wird es auch bekannter. Dann kommen auch Urlauber deswegen zu uns“, ist sich Matthias Theiner sicher.

Venezianische Tage in Schwerin: So steht es um eine Fortsetzung

Eine große Chance sieht auch Martina Müller, Geschäftsführerin der Stadtmarketinggesellschaft, in den venezianischen Tagen. „Es war eine sehr gelungene Premiere“, sagt die oberste Marketingfrau Schwerins. Viele Beteiligte seien überrascht gewesen, wie viele Menschen in der Stadt waren. Eine Fortsetzung sei wünschenswert, auch wenn jetzt erst die Auswertung folgen soll.

„Wir müssen uns nun die Reaktionen der Kostüm- und Gewandträger anschauen und sehen, ob sie die Anreise nach Schwerin auch in Zukunft antreten“, so Müller. Und: „Ich danke auch dem Organisator, dass er die venezianischen Tage so mutig vorangetrieben hat“, so Müller.

In den kommenden Wochen wollen sich Organisator Reimond Weding und die Stadt die Premiere auswerten. Dabei soll es auch um eine mögliche Fortsetzung gehen. Stand heute sprechen sich alle Beteiligten dafür aus.