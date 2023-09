Die Venezianischen Tage in Schwerin finden vom 21. September bis 24. September statt. Das Programm verspricht einiges: Masken anmalen in der Mariengalerie, Kostümträger, Stadtführungen in unterschiedlichen Sprachen, bis hin zum Gondel fahren auf dem Schweriner See. Alle Programmpunkte kann man unter schwerinvenedigdesnordens.de einsehen.

Interkulturelle Woche 2023 in Schwerin beginnt

Als Auftaktveranstaltung der interkulturellen Woche findet in den Schweriner Höfen am Sonnabend, 23. September, von 12 bis 15 Uhr eine vielfältige Bühnenshow statt: von Chören, Tanzgruppen bis hin zu Boxaktiven. Das Event, das zu einem weltoffeneren Schwerin beitragen soll, wird noch bis zum 3. Oktober in den Schweriner Höfen mit unterschiedlichen Festen, Konzerten und Diskussionsforen zu finden sein.

Ein Grund zum Feiern: 25 Jahre Schlosspark-Center

Ein weiteres Highlight am Wochenende: Die Geburtstagswochen des Schlosspark-Centers beginnen. Am Sonnabend, 23. September, um 15 Uhr werden die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum mit einem Tortenanschnitt eingeläutet. Dabei wird auch das neue Center-Maskottchen vorgestellt. Für Unterhaltung sorgt ab 14.30 Uhr ein Helene-Fischer-Double. Bis zum 1. Oktober sind noch weitere Highlights wie Gewinnspiele, Workshops und eine vertikale Modenschau geplant.

Für Sportliche: Die 45. Schweriner Seenwanderung

Am Sonnabend, 23. September können Wanderlustige an der 45. Schweriner Seenwanderung teilnehmen. Ausgangs- und Endpunkt ist die Freizeitwiese am Nordufer des Lankower Sees. Die Wanderung startet um 9.30 Uhr und umfasst 25 Kilometer durch das Schweriner Seenland.

Kunst, Konzert und Comedy: Kulturveranstaltungen am Wochenende

Am Sonnabend, 23. September, um 15 Uhr wird die neue Foto-Ausstellung „Recent Topographics“ von Rainer Zerback eröffnet. Im Mittelpunkt der Bilder stehen spektakuläre Landschaften und ihre Verbindung zur menschlichen Zivilisation. Bis zum 26. November sind die Werke im Kunstverein für Mecklenburg-Vorpommern zu sehen.

Im Speicher stehen am kommenden Wochenende gleich zwei Höhepunkte an: Frau Sonntag und ihr Begleiter präsentieren am Freitag, 21. September, um 20 Uhr in der Musikcomedy „Im verflixten 17. Jahr“ mithilfe von Chansons eine lustige Geschichte übers Eheleben.

Am Sonnabend kommen Rocker auf ihre Kosten: Um 21 Uhr gibt die Mittelalter-Rock-Band „Ragnaröek“ ein Konzert. Im Gepäck haben sie neben ihren beliebtesten Songs auch neue Stücke. Als Support bringen sie „Rising Northlight“ aus Hamburg mit.

Hoffest in Medewege bietet Unterhaltung für die ganze Familie

Auf dem Demeter-Hof in Schwerin-Medewege werden beim Hoffest am Sonnabend, 23. September, verschiedene Attraktionen für die ganze Familie geboten: Von 11 Uhr bis 17 Uhr gibt es einen Kunsthandwerkermarkt, einen Bauspielplatz, Führungen, Traktorrundfahrten, Reiten, Kinderschminken und noch vieles mehr.

Erfurter Orchester spielt im Goethe-Gymnasium

Am Goethe-Gymnasium Schwerin sind dieses Wochenende gleich zwei Schulorchester zu hören: Das Schweriner Blasorchester „JuGGS“ bekommt Besuch aus Erfurt. Eine gemeinsames Konzert findet am Sonnabend, 23. September, um 18 Uhr in der Aula des Goethe-Gymnasiums statt. Bei schönem Wetter sind die 80 Musiker auch am Sonntag ab 11 Uhr am Südufer des Pfaffenteichs zu erleben. Das Repertoire reicht von Klassik bis Popmusik.

Kidical Mass: Radtour für Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr

Am Sonntag, 24. September, setzt sich die Initiative Radentscheid Schwerin für ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht ein: Ab 15 Uhr demonstrieren sie mit einer Radtour vom Bertha-Klingberg-Platz zum Spielplatz „Am Schelfmarkt“ für mehr Sicherheit von Kinder und Jugendlichen im Straßenverkehr. Am Zielort wird für die Verpflegung der Radler gesorgt.